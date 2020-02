Foto: Jochen Stoss





Webers politische Laufbahn begann im Ortsverein Hastedt, in dessen Vorstand er 1977 gewählt wurde. SPD-Mitglied ist er seit 1972. Von 1978 bis 1990 gehörte Weber dem Beirat Hemelingen an, ab 1979 in der Funktion des Sprechers. In dieser Zeit setzte er sich für die Ansiedlung von Mercedes in Bremen-Sebaldsbrück ein, die trotz großer Widerstände aus dem Stadtteil gelang. Das Bild zeigt Weber im Jahr 2003 mit Hans-Günter Köhler bei dessen Verabschiedung als Ortsamtsleiter. Die beiden halten Beiratsprotokolle aus dem Jahr 1978 in den Händen – dem Jahr, in dem Weber Beiratsmitglied wurde. Zwischen 1983 und 1990 war Weber Sprecher des Gesamtbeirats.