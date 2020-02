Foto: Frank Thomas Koch





Kaum ein anderer internationaler Flughafen in Deutschland befindet sich so nah an der Innenstadt wie der in Bremen. Nur elf Minuten dauert es, vom Airport in die Bremer City zu kommen. Oder von der Stadt aus in knapp 30 Reiseziele weltweit. Das hat eine Statistik des Bremer Flughafens ergeben. Allerdings steht der Flughafen selbst nicht gut da: Er ist in Finanznot. Bremen beschloss im Oktober 2019, den Airport mit einem Darlehen in Höhe von fast 13 Millionen Euro unterstützen.