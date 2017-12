In den 70er-Jahren ist in Bremen viel passiert: Ein Bombenanschlag im Hauptbahnhof, ein Meerschweinchen-Massaker im Bürgerpark, die verheerende Explosion in der Roland-Mühle. Das Weserstadion bekam eine neue Nordtribüne - und wer erinnert sich eigentlich noch an den verheerenden Sturm "Quimburga" oder den Bremer Zoo?

Diese historischen Fotos nehmen Sie mit auf eine Zeitreise durch die 1970er-Jahre in Bremen!