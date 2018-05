Foto: Rosemarie Rospek





Am 28. November 1967 hat Hans Koschnick den Bürgermeister-Posten übernommen. In seine Regierungszeit fiel die Gründung der Universität Bremen (1971) und der Bau des Mercedes-Benz-Werkes (1979-1982) - aber auch die Schließung der AG-Weser-Werft in Gröpelingen (1983). Deren Betriebsratschef Hans Ziegenfuß (rechts im Bild) zog gegen Koschnick zu Felde, konnte einen weiteren Wahlerfolg des Bürgermeisters aber nicht verhindern. Am 18. September 1985 trat Koschnick zurück.