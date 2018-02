Dom mit Marktplatz, Schnoor oder Viertel sind den Bremern und Touristen bekannt, aber wo halten sich die Bremer am liebsten auf? Wir haben unsere Leser darum gebeten, uns ihre schönsten Orte in Bremen und an der Weser zu schicken.

Dabei ist ein großes Potpurri der interessantesten Plätze in der Hansestadt zusammen gekommen. Ob Wallanlage, Werdersee, Knoops Park oder andere Geheimtipps - hier verbringen die Bremer am liebsten ihre Freizeit mit Freunden oder der Familie.

Falls Sie auch noch einen Liebliingsplatz in Bremen haben, freuen wir uns, wenn Sie diesen mit uns und unseren Lesern teilen. Schicken Sie uns ein Foto mit einer kurzen Begründung, warum Sie den Ort mögen an onlineredaktion(at)weser-kurier.de