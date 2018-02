Von Vanessa Ranft

Schütting, Stadtwaage, Spitzen Gebel: In Bremen wimmelt es nur so von historischen Bauten. Viele dieser alten Gebäude stehen im Stadtzentrum, andere in Bremen Nord.

In unserer Bildergalerie stellen wir die 20 ältesten Gebäude in der Stadt vor. Natürlich ist darunter auch jenes Gebäude zu finden, das den Marktplatz dominiert - mit der Antwort auf die Frage, wie alt das Bremer Rathaus genau ist.

Die Informationen stammen vom Landesamt für Denkmalpflege.