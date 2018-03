Vornamen gehören zu den wenigen Dingen, die uns ein Leben lang begleiten, auf deren Auswahl wir aber keinen Einfluss haben. Die Wahl der Qual haben hier die Eltern.

Umso interessanter ist alle Jahre wieder die Antwort auf die Frage, welche Vornamen Eltern aktuell ihren Sprösslingen am liebsten geben. Die Standesämter in Mitte und Nord haben ausgewertet, welche Vornamen in Bremen im vergangenen Jahr am häufigsten beurkundet wurden.

In unserer Bildergalerie stellen wir sie vor - die Top-Ten der beliebtesten Vornamen für Mädchen- und Jungen in 2017.