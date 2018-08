Was für ein Siegeszug: 1952 öffnete in Würzburg die erste Pizzeria Deutschlands, und heute ist der belegte Hefeteigfladen von der Speisekarte nicht mehr wegzudenken.

Pizza schmeckt aber wohl auch jedem, weil Pizza so variantenreich ist. Beim Belag des Teiges gibt es kaum Grenzen. Doch es kommt nicht nur darauf an, was drauf ist - die Zubereitung spielt auch eine große Rolle.

Wir verraten Ihnen, wo Sie die beste Pizza in Bremen finden. Im Viertel, in der Neustadt, in Schwachhausen oder in der Innenstadt? Finden Sie eine Pizzeria in Ihrer Nähe oder einen Italiener, für den es sich lohnt, auch mal ans andere Ende der Stadt zu fahren.