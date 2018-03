Den Bürgerpark und die Wallanlagen kennt jeder, der in Bremen lebt. Es sind halt die bekanntesten grünen Oasen der Stadt. Doch wo ist Bremen sonst noch besonders grün, welche Stadtteile können in Sachen Grünflächen punkten, wo ist es eher grau?

In unserer Bildergalerie beantworten wir diese Fragen anhand eines Rankings der grünsten Stadtteile. Und dabei gibt es die eine oder andere Überraschung, so viel sei schon an dieser Stelle verraten.

Grundlage der Rangliste sind Daten des Statistischen Landesamtes Bremen. Sämtliche Grünflächen (Grünanlagen, Friedhöfe, Landwirtschaft und Wald) wurden zur Gesamtfläche des Stadtteils ins Verhältnis gesetzt.