Foto: dpa





Die Showküche des Vaivai ist offen und gewährt den Gästen Einblicke in das rege Treiben an den Töpfen. Im verglasten Kühlraum hängt Rindfleisch an Haken, in den Grillöfen brutzeln sogenannte Dry Aged Steaks, und auf der Theke türmen sich Gemüse und Antipasti. Außergewöhnlich sind die italienischen Interpretationen des klassischen Burgers, die mit gegrilltem Hackfleisch vom Black Angus Rind bestückt werden.

Vaivai, Am Weser-Terminal 10, 28217 Bremen. Telefon: 0421 / 51 79 76 33.