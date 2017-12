Von Maria Sandig

Nich lang schnacken, Kopp in' Nacken! Auch wenn das "Missingsch", wie die Vermischung von Platt- und Hochdeutsch genannt wird, mittlerweile weitgehend ausgestorben ist, haben sich so manche Sprachperlen erhalten. Was bedeutete eigentlich Pümpel? Was meinen Bremer, wenn sie von "Puschen" sprechen? Und wozu nutzen Bremer ihren Büddel?