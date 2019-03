Foto: Lars Fischer





Das Besondere am Auftritt der Soul-Funk-Könige Kool & The Gang im September 2014 war: Während der US-Tour ist der Auftritt in Bremen ihr einziger Stopp in Europa. Im ausverkauften Musical-Theater ihr einziges Deutschlandkonzert in Bremen. Was folgte, war eine routinierte Show ohne musikalische Weiterentwicklungen der Band, die zu dem Zeitpunkt auf 45 Jahre Karriere mit Plattenverkäufen an der Grenze zur 100-Millionen-Marke hinter sich hatte. Aber es ist genau das, was das Publikum erwartet hatte: abgrooven zu "Ladies Night und "Celebration". Die Band fühlte sich so gut betreut, dass sie im selben Jahr direkt ein zweites Mal nach Bremen kam.