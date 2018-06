Der Bürgerpark ist eine Parkanlage von Bürgern für Bürger und die grüne Lunge Bremens. Seine Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 1865, in dem der Verein zur Bewaldung des Bürgerparks gegründet wurde. 1866 erfolgte dann der erste Spatenstich.

Mittlerweile gehört der Bürgerpark samt Stadtwald mit einer Fläche von 202,5 Hektar zu den größten innerstädtischen Parkanlagen Deutschlands. Wasserspiele, zahlreiche Denkmäler und eine große Pflanzenvielfalt sind Markenzeichen des Parks. Ein besonderes Highlight ist das Tiergehege.

In unserer Fotostrecke zeigen wir historische Bilder aus dem Bremer Bürgerpark der vergangenen Jahrzehnte - darunter das Parkhotel im Jahr 1970, das Kaffeehaus am Emmasee nach seiner Eröffnung und vieles mehr. Schauen Sie sich's an!