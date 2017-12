Von Lorena Faltermann, Vanessa Ranft und Michael Rabba

Polizisten in Bremen und Niedersachsen erleben oft Unglaubliches. Von einem Hirsch in Warnweste, einem Hochzeitskonvoi mit Schüssen und einem Lkw, der im Tunnel feststeckt. Wir haben die kuriosesten und bemerkeswertesten Einsätze der Helfer in Not zusammengestellt.