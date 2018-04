1 / 33 Foto: 123rf



Aus der Kategorie: Dummheit tut weh: Ein bewaffneter Räuber wollte Anfang Oktober mit seiner Beute schnellstmöglich aus einem Discounter in Huchting fliehen und … rannte gegen die Automatiktür. Trotz Aufpralls konnte der Täter fliehen. (Symbolbild)

1 / 33 Foto: Polizei Bremerhaven



Im Haus ein Schaf gegrillt: Die Polizei hat im Januar 2018 in Bremerhaven einen skurrilen Grillabend beendet: Ein 37-jähriger Mann röstete über einer offenen Feuerstelle in einem Haus ein Schaf. Dazu hatte er nach Polizeiangaben an Silvester in einem Abbruchgebäude zwei Klappleitern aufgestellt und auf einem Holzspieß das geschlachtete Schaf über den glühenden Kohlen gedreht. Anwohner hatten Polizei und Feuerwehr wegen einer starken Rauchentwicklung alarmiert. Die Beamten ordneten wegen Brandgefahr und Kohlenmonoxydentwicklung das Löschen des Feuers an.

1 / 33 Foto: dpa



Mit 200 Stundenkilometern in einen Fluss: Die Polizei Wilhelmshaven hatte an Weihnachten 2017 mit einem besonders dreisten Dieb zutun. Ein 23-jähriger betrunkener Mann stahl ein Auto. Als er danach in Verkehrskontrollen geriet, konnte er keinen Führerschein vorzeigen, beleidigte die Beamten, bedrohte sie mit dem Tod und rauschte davon. Er schaffte es jedoch nicht weit: Er kam von der Straße ab und fuhr mit 200 Stundenkilometern in den Fluss Maade. Der Mann blieb unverletzt. Das Auto wurde mit einem Kran geborgen, die Straße für vier Stunden gesperrt. Der Schaden beträgt etwa 50.000 Euro. Gegen den Mann wurden Ermittlungen eingeleitet.

1 / 33 Foto: dpa



In Hamburg starb ein Mann, weil der Balkon aus der Verankerung riss.

1 / 33 Foto: dpa



Am Chaos gescheitert: Ihre Unordnung hat sie vor einem Diebstahl geschützt: Im Kreis Karlsruhe scheiterten im November 2017 Einbrecher an der Unordnung in einem Einfamilienhaus. Sie wollten Wertgegenstände in dem Haus in Waghäusel entwenden, doch die waren schlicht nicht zu finden. Die Eindringlinge waren über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus eingebrochen. Dort begrüßte sie großes Chaos. „Aufgrund des sehr unordentlichen Zustandes des Hauses sahen die Diebe von ihrem weiteren Vorhaben ab und verschwanden unerkannt“, teilte die Polizei mit. (Symbolbild)

1 / 33 Foto: dpa



Süße Beute: Polizisten haben Anfang Dezember 2017 in einer Wohnung in Karlsruhe mehr als 4000 Tafeln Schokolade entdeckt. Die Beamten kamen der süßen Diebstahl-Beute nach Polizeiangaben auf die Spur, nachdem sie zuvor eine fünfköpfige Bande auf dem Weihnachtsmarkt beim Stehlen beobachtet hatten. Sie überprüften die Männer nach dem Vorfall und durchsuchten schließlich die Ein-Zimmer-Wohnung eines 36-Jährigen. Dort fanden sie die Schokolade, die vermutlich bei diversen Raubzügen gestohlen worden war. Gegen den 36-Jährigen lag zudem ein Haftbefehl in anderer Sache vor - er wanderte deshalb sofort ins Gefängnis.

1 / 33 Foto: Grafik: Weser-Kurier



Hirsch mit Warnweste: Diese Polizeimeldung kommt zwar nicht aus Bremen oder Niedersachsen, passt aber ganz wunderbar in diese Galerie: Ein mit einer Warnweste ausstaffierter Hirsch ist Anfang Dezember 2017 durch einen kleinen Ort in Thüringen gelaufen und hat eine Frau mit Huftritten angegriffen und leicht verletzt. Warum das Tier, das laut Polizei in einem Wildgehege in Sülzhayn gehalten wird, eine solche Weste trug, war unklar. Eventuell sei es eine Vorsichtsmaßnahme der Besitzer gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau war den Angaben zufolge mit ihren Kindern im Ort spazieren, als der freilaufende Hirsch auftauchte und offenbar bedrohlich auf die Gruppe zulief. Als die Mutter sich schützend vor ihre Kinder stellte, wurde sie von den Hufen des auf den Hinterbeinen aufgerichteten Tieres im Rücken getroffen. Laut Polizei hatten die Kinder vorher versucht, Kontakt zu dem Hirsch aufzunehmen, weil sie ihn angesichts der Warnweste für zutraulich hielten. Das Tier verschwand danach, wurde aber rasch wieder eingefangen. Ob die Besitzer dem Aufruf zur Warnwestenpflicht des Satire-Magazins Postillon gefolgt sind, ist nicht überliefert.

1 / 33 Foto: Polizei



Bier-Bruch: Dieses Bild des Grauens war Anfang Oktober auf dem Autobahnzubringer Arsten zu sehen. Ein Lastwagen mit Leergut war umgekippt. Kein Einzelfall. Schon im Juni 2016 war ein Laster mit 2400 Kisten Leergut an Bord umgekippt, der Fahrer wurde damals leicht verletzt.

1 / 33 Foto: Polizei



Emotional durchgeknallt: Ein türkischer Hochzeitskonvoi geriet im September 2017 in der Bremer Innenstadt außer Kontrolle. Mit beflaggten Fahrzeugen fuhren die Hochzeitsgäste auf den Domshof, zündeten Böller und schossen mit Schreckschusswaffen in die Luft. Anschließend ging es mit 33 Fahrzeugen laut hupend Richtung "Am Wall". Die Teilnehmer wurden schließlich am Herdentorsteinweg von der Polizei in Empfang genommen und bekamen etliche Strafanzeigen.

1 / 33 Foto: FR



Emotional durchgeknallt, Teil 2: "Plötzlich hörte man Schüsse, die Leute vorne rechts an den Tischen sprangen dementsprechend teilweise schon erschrocken auf", schrieb eine Leserin dem WESER-KURIER, die den Hochzeitskonvoi live beobachtet hatte.

1 / 33 Foto: dpa



Geldscheine in der Unterhose: Wo ist das beste Versteck für eine große Menge gestohlenes Bargeld? Na klar, in der Gesäßfalte. 1600 Euro - eingewickelt in eine Plastiktüte - hatte ein Dieb dort mittig versteckt, nachdem er am Hauptbahnhof einem Fahrgast die Geldbörse mit der sagenhaften Summe von 2900 Euro entwendet hatte. Vorher kleidete sich der Räuber noch neu ein.

1 / 33 Boris RoesslerFoto: dpa



Alter schützt vor Torheit nicht: Ende September 2017 nahmen Polizisten in Gröpelingen einen 71-jährigen laut Polizeibericht „harmlos aussehenden Rentner“ fest, nachdem sie ihm beim Dealen mit Heroin erwischt hatten. In der Wohnung des älteren Herrn fanden die Beamten später ein halbes Kilogramm der Droge, Verpackungsmaterial und Bargeld.

1 / 33 Foto: Polizei



Sommerreisegepäck spezial: Was wir auf dem Foto sehen, befand sich im Koffer eines gerade einmal 14 Jahre alten Jungen. Er wollte im August 2017 vom Bremer Flughafen aus nach London reisen. Man kann natürlich versuchen, mit Nachbildungen eines G36-Sturmgewehres und einer Pistole ins Flugzeug zu gelangen, klappt dann aber nicht. Die Bundespolizei stellte Strafanzeige.

1 / 33 Foto: Polizei



Effizient: Fünf Frauen im Alter zwischen 15 und 31 Jahren gingen Ende August 2017 im Hanseatenhof auf Tour. Auf Klau-Tour. Das Foto zeigt das Ausmaß ihres Beutezuges. Sichergestellt von der Polizei wurden: Bekleidung, Uhren, Schmuck, ein Handy, Töpfe, Pfannen, Bestecksets, Schmuck, Parfüm, Bettwäsche sowie Handtücher.

1 / 33 Foto: dpa



Fetter Braten: In Rotenburg haben Diebe in der Nacht zum 19. August laut Polizei "diverse Fleischwaren" aus den Kühlräumen einer Gaststätte entwendet - offenbar aber nicht für den Eigenbedarf: Mehrere Bürger fanden danach in großen Teilen der Stadt Reste von Schweineschnitzeln.

1 / 33 Foto: dpa



Falsch abgebogen: Ein Rentner hat sich im August 2017 bei einem Spaziergang in Bremerhaven mit seinem Rollator auf einen Autobahnzubringer verirrt. Besorgte Autofahrer riefen die Polizei, die den 76-Jährigen kurz vor der Autobahn stoppte. Er erklärte den Beamten, er habe bei dem Verkehr lediglich die Orientierung verloren, wie es in einer Mitteilung hieß. Ein Streifenwagen brachte den Mann nach seinem Ausflug zurück ins Seniorenheim.

1 / 33 Foto: Lennart Helal



Einfach vergessen: Mit einer geladenen Schreckschusspistole im Rucksack hat ein 31-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck am Freitag, 11. August 2017 versucht, die Sicherheitskontrolle am Bremer Flughafen zu passieren. Doch das Personal war aufmerksam, der Mann flog auf. Anschließend stellte die Bundespolizei die Waffe mit vier Platzpatronen sicher. Fliegen durfte er dennoch: Der Mann gab glaubwürdig an, die Pistole schlichtweg im Handgepäck vergessen zu haben.

1 / 33 Jens Kalaene/IllustrationFoto: dpa



39 Mal Mist: Drei junge Männer lösten innerhalb eines dreiviertel Jahres wenigstens 39 Einsätze für Polizei und Feuerwehr aus, indem sie am Telefon Notfälle oder Straftaten vortäuschten. Bei etlichen Fake-Anrufen wurde eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienste gebunden, die für mögliche echte Einsätze in der Zeit nicht mehr zur Verfügung standen. Für solche vorgetäuschten Notrufe droht eine Strafe von bis zu drei Jahren Gefängnis.

1 / 33 Foto: Polizei



Schmerzhafter Diebstahl: Ein goldener Oldtimer-Porsche im Wert von 100.000 Euro wurde Ende Juli 2017 im Geteviertel direkte aus der Garage des Eigentümers gestohlen. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise und gab zu bedenken: „Auch der Ankäufer gestohlener Sachen macht sich strafbar.“

1 / 33 Foto: Schützenverein Stuhr



Diese Geschichte machte international Schlagzeilen: Ein Ehepaar aus Norwegen blieb im Juli 2017 auf der Autobahn bei Arsten wegen Spritmangels liegen. Der 65-jährige Mann sagte seiner 66-jährigen Frau, er wolle schnell Benzin holen und machte sich mit dem mitgeführten Fahrrad auf den Weg. Die Frau blieb im gesicherten Bulli zurück. Als der Mann nach Stunden nicht zurück war, machte sich die Frau auf die Suche nach ihm, und die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein. Gegen 1 Uhr meldete sich dann die Polizei Weyhe bei den Einsatzkräften aus Bremen. Sie habe vom Schützenfest in Stuhr einen Anruf erhalten: Dort sei ein Mann, der den Weg zurück nicht mehr finde. Und tatsächlich handelte es sich um den vermissten 65-Jährigen. Er hatte im wahrsten Sinne des Wortes "getankt": zwei Flaschen Kraftstoff und Alkohol auf dem Schützenfest. Das Auto des Paares wurde auf ein Tankstellengelände geschleppt. Dort wurde das Ehepaar wieder zusammengeführt. Mehr über diese Geschichte lesen Sie hier.

1 / 33 Foto: dpa / Symbolbild



Kaum zu glauben, aber wahr: Ein Streit von vier Müttern um einen Kinderwagenstellplatz in einem Bus eskalierte im Juli 2017 derart, dass am Ende drei Polizeibeamte verletzt waren. Die vier Frauen wollten mit ihren Kinderwagen gemeinsam einsteigen, konnten sich im Bus aber nicht einigen, wer welchen Platz bekommt. Die Frauen bedrängten sich körperlich. Eine rief ihren Mann an, der mit seinem Bruder zu Hilfe eilte. Zeitgleich mit den Brüdern traf auch die Polizei ein, die Handgreiflichkeiten verhindern wollte. Die Brüder griffen daraufhin die Beamten an.

1 / 33 Foto: INGO MOELLERS / Symbolbild



Streit um eine Lücke: Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Posthausen artete im Juli 2017 ein Streit zwischen drei Frauen um eine Parklücke aus. Eine 74-Jährige zerkratzte ihrer 30-jährigen Kontrahentin den Unterarm. Zusammen mit ihrer 56-jährigen Begleitung wirkte die 30-Jährige dann verbal derart auf die ältere Dame ein, dass diese einen Kreislaufzusammenbruch erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

1 / 33 Foto: Polizei Bremen



Wie der Vater so der Sohn? Im Juni 2017 zog die Polizei in der Langemarckstraße um kurz vor Mitternacht einen 43 Jahre alten alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Einige Stunden später fiel der Opel des Mannes einer Streifenbesatzung in Huchting auf. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas. Im Kreuzungsbereich der Heinrich-Plett-Allee verlor der Flüchtende beim Rechtsabbiegen die Gewalt über das Auto und stieß mit einem Ampelmast zusammen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Als die Polizisten eintrafen, versuchte der Fahrer gerade, das Auto über die geöffnete Beifahrertür zu verlassen. Dabei schlug die Tür zu und fiel dem Fahrer auf den Kopf. Es handelte sich um den 16-jährigen Sohn des 43-Jährigen, der zuvor in der Langemarckstraße kontrolliert worden war.

1 / 33 Foto: ddp



Früh übt sich: Mit Papas Autoschlüssel in der Hand büxte ein dreijähriger Knirps Anfang Juni 2017 in der Vahr aus, lief zielgerichtet zum Wagen, öffnete per Knopfdruck, startete den Motor und rammte am Steuer sitzend zwei parkende Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Dreijährige hat auch keine strafrechtlichen Konsequenzen zu fürchten.

1 / 33 Foto: dpa / Symbolbild



Ein kaputtes Rücklicht war nur der Anfang: Denn bei der Kontrolle eines 30-jährigen Autofahrers im Mai 2017 in der Rembertistraße stieg den Beamten Cannabisgeruch in die Nase. In dem Renault Clio saßen außerdem zwei 19- und 21-jährige Mitfahrer. Der Fahrer gab zu, dass er kurz zuvor einen Joint konsumiert und darüber hinaus noch weitere dabei habe. Die Polizisten fanden dann aber nicht nur die Joints, sondern auch mehrere Tüten mit noch etikettierten Jeanshosen sowie einige Kleiderbügel und einen Diebstahlschutz. Doch damit nicht genug: Der Ausweis des Fahrers schien gefälscht, und der Mann hatte einen Führerschein und einen Reisepass mit falschem Namen und unterschiedlichen Nationalitäten dabei. Damit war die Fahrt zuende.

1 / 33 Foto: dpa / Symbolbild



Ein Polo im Fleet: Die Feuerwehr rechnete zunächst mit einem schweren Unfall, als ihr im März 2017 am frühen Morgen ein auf dem Dach liegender VW Polo in einem Fleet gemeldet wurde. Die Wehr rückte mit einem Kranwagen und weiteren neun Fahrzeugen sowie rund 30 Einsatzkräften aus, darunter ein Taucher. Vor Ort in der Fleetstraße stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Unfallwagen offenbar vom Fahrer zurückgelassen wurde. Die Polizei entdeckte Schlammspuren, die in ein nahegelegenes Parzellengebiet führten, und ermittelte den vermeintlichen Fahrer, einen 21-jährigen Bremer. In einer Waschmaschine fanden die Beamten die stark verschmutzte Kleidung, der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er hatte durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Der für den Verkehr nicht zugelassene Wagen war vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, mit einem geparkten Auto zusammengestoßen, ins Schleudern geraten und hatte sich dann überschlagen.

1 / 33 Foto: dpa / Symbolbild



Zu wenig Fleisch auf einem Baguette: Darum entbrannte im März 2017 in einem Schnellimbiss in der Bremer Neustadt ein Streit, der gewaltsam endete. Einer von drei jungen Männern war mit der Belegung seines Baguettes nicht einverstanden. Als es bei der verbalen Auseinandersetzung mit dem zuständigen Mitarbeiter keine Lösung gab, griff der Gast zu einem anderen Mittel und schlug dem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Auch die zwei Begleiter des Gastes mischten sich ein. Als dann ein weiterer Gast eintrat, flüchteten die drei Täter. Der Imbiss-Angestellte musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

1 / 33 Foto: dpa / Symbolbild



Verdächtige Bohrgeräusche: Diesen Einsatz werden die Bremer Polizeibeamten wohl nicht so schnell vergessen. Als eine Bremerin Ende Januar 2017 in ihrer Wohnung seltsame Bohrgeräusche hörte, alarmierte sie aus Angst vor Einbrechern die Polizei. Mit zwei Streifenwagen rückten die Beamten an, konnten jedoch am Haus niemand verdächtiges auffinden. Erst bei einer Hausdurchsuchung wurden sie im Badezimmer fündig: In der Wanne summte ein Vibrator, Modell "Blauer Maulwurf", fröhlich vor sich hin. "Das ist mein Vibrator", rief die Frau erleichtert.

1 / 33 Foto: dpa / Symbolbild



"Mein Mann macht das sonst immer", antwortete eine 52-jährige Bremerin der Polizei, als sie im Januar 2017 nach dem Tanken mit noch steckendem Tankschlauch losgefahren war. Dieses Malheur passierte der Bremerin an einer Tankstelle in Osterholz. Ihr Mann hatte den Wagen aufgetankt und war zum Bezahlen zur Kasse gegangen. Derweil wollte seine Frau vermutlich schon mal den Platz an der Säule räumen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

1 / 33 Foto: imago / Symbolbild



"Ich bin nicht behindert": Das hätte ein Bremer Golfschläger-Dieb lieber nicht zu den Polizeibeamten sagen sollen. Denn diese überführten den Gauner Ende Januar 2017 dank seines mangelnden Fachwissens in Sachen "Handicap". Der 25-Jährige versuchte, geklaute Golfschläger in einem Fachgeschäft in Bargeld zu verwandeln. Dumm nur, dass sich der Verkäufer an die Schläger und den dazugehörigen eigentlichen Besitzer noch sehr gut erinnern konnte. Als die alarmierten Beamten ihn dann noch nach seinem Handicap fragten, antwortete der Dieb pampig: "Was soll das denn? Ich bin nicht behindert." Gegen den Dieb wurde ein Verfahren eingeleitet.

1 / 33 Foto: Polizei Bremen



Ein Hund auf Reisen: Der bayerische Gebirgsschweißhund "Quando" machte sich Ende Januar 2017 einfach selbst auf den Weg in die Hansestadt. In Verden sprang er aus einem Autofenster, um dann mit dem Zug Richtung Bremen zu fahren. In der Nordwestbahn suchte der Hund fröhlich Kontakt zu den Fahrgästen und präsentierte sein Talent bei einer spontanen Fährtensuche. Die Bahn-Mitarbeiter meldeten den herrenlosen Fahrer der Polizei Bremen. Diese brachte den ausgebildeten Jagdhund zurück zu seiner Besitzerin, die bereits eine Vermisstenmeldung beim Tierheim Verden veranlasst hatte.