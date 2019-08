Foto: dpa In das Befüllen der Schultüte investieren Eltern viele Gedanken. Nicht nur die Schultüte selbst, sondern auch der Inhalt muss zu jedem Kind passen.

Foto: Arno Burgi/dpa Um in der Schule gut ausgerüstet zu sein, braucht Ihr Kind Stifte , eine Schere und einiges mehr. Das alles kann in einer schönen Federmappe seinen Platz finden.

Foto: Marius Becker/dpa Auch ein paar Süßigkeiten dürfen in der Schultüte natürlich nicht fehlen.

Foto: Friso Gentsch/ dpa Ein Glücksbringer kann am ersten Schultag auch nicht schaden. Diesen kann man seinem Kind zum Beispiel in Form eines Schlüsselanhängers für den ersten Hausschlüssel mit auf den Weg geben.

Foto: Koziol Die Brotdose für das Pausenbrot muss nicht immer eckig sein! Mittlerweile gibt es Dosen in Form einer Banane oder eines Apfels, in die passt auch ein Brötchen gut hinein.

Kreativ austoben können sich Kinder mit Straßenmalkreide . Auch in der Pause ist das eine gute Beschäftigung - wenn kein Hausmeister dazwischen kommt, der das verbietet.

Auch bunte Luftballons sind eine gute Idee. Die gibt es auch mit Motiven drauf oder in lustigen Formen. Damit kann das Schulkind prompt sein Kinderzimmer verschönern.

Foto: Ingo Moellers Wenn die Schule Ihres Kindes über eine Tischtennisplatte auf dem Schulhof verfügt, wären Schläger und Bälle ein gutes Geschenk. So kann sich der oder die Kleine in den Pausen gut auspowern.

Für noch mehr Bewegung auf dem Schulhof sorgen Springseil oder Gummitwist . Klassiker, die immer angesagt sind. So gehen die Pausen schneller rum als gedacht.

