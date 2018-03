Mord im Parkhaus, Gift in der Capri-Sonne, Entführungen am helllichten Tag: Bremen ist nicht nur im Fernsehen "Tatort"-Schauplatz; auch in der Realität wurden in Stadt und Umland zahlreiche Gewaltverbrechen verübt.

In dieser Bildergalerie erinnern wir an spektakuläre Morde, historische Kriminalfälle, aber auch an jüngere Verbrechen wie den Überfall auf einen Supermarkt in Stuhr durch drei RAF-Rentner. Von den Fällen, die in ganz Deutschland Aufmerksamkeit erregten, sind einige bis heute nicht aufgeklärt.