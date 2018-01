Wat hest secht? N büschen Platt oder den Bremer Dialekt verstehen wir hier ganz gut in Bremen und umzu. Wenn allerdings Begriffe aus den anderen deutschen Mundarten kommen, gerät der ein oder andere Bremer ins Stocken. Oder wüssten Sie, was eine Grumbeere oder ein Mutschekiebchen ist? Oder was der Bayer meint, wenn er von pressieren spricht? Wir haben uns 17 Wörter aus der deutschen Sprache rausgepickt, die hierzulande Probleme bereiten könnten.