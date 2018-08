Foto: Christina Kuhaupt





Die Matjes-Saison einläuten: 30 Jahre lang wurde die deutsche Matjes-Saison offiziell in Bremen eröffnet. Erst nach der Veranstaltung konnten Händler die Saisonware in Deutschland vertreiben. Seit 2014 wird die Saison allerdings einen Tag früher als in Bremen in Hamburg eröffnet. Nichtsdestoweniger startet die "Tour de Matjes" - eine ganze Reihe von Matjesveranstaltungen in ganz Deutschland - weiterhin in Bremen. Matjes ist ein Saisonartikel. Nur die zwischen Mai und Juli gefangenen, noch jungfräulichen Heringe werden zu Matjes verarbeitet, also teilweise ausgenommen und für mehrere Tage in Eichenfässern mit Salzlake eingelegt. Vorher sind die Heringe zu mager, später verbrauchen sie ihr Fett für die Fortpflanzung.