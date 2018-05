Foto: Alice Echtermann





Bremer Babbeler: Der Babbeler ist eine mentholhaltige, in Papier gewickelte Zuckerstange – so etwas wie ein sehr langes Hustenbonbon. Das plattdeutsche Wort „Babbel“ bedeutet „Mund“. Den Babbeler gibt es in nur in wenigen Apotheken und Teehäusern in Bremen zu kaufen. Die Zuckerstande kann auch als Süßungsmittel für Tee verwendet werden. Erfunden hat den Babbeler 1886 der Utbremer Konditormeister und Bonbonkocher Albert Friedrich Bruns. Heute stellen noch die Firma Bruns und die Manufaktur Friedrich Germann die Bonbonstangen her. Man kann den Babbeler auch als Bonbons bekommen, in verschiedenen Farben – oder als Schnaps. Auch Traditionsprodukte entwickeln sich eben weiter.