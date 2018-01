Von Ina Schulze

Egal was die Bremer tun, Klischees haften an ihnen genauso, wie die Liebe zu den Grün-Weißen. Bremer sind eigensinnig, manchmal dickköpfig, eher einsilbig und gehen zum Lachen in den Keller, so heißt es.

Dumm Tüch oder doch harte Realität? Wir haben diverse Eigenheiten und Traditionen der Hanseaten zusammengetragen.

Zum Beispiel, dass ein Schneider jährlich bei der Eiswette prüft, ob die Weser zugefroren ist. Und dass Bremer unter bestimmten Voraussetzungen die Domtreppen freiwillig fegen. Und man hier braunen statt grünen Kohl genießt, sportlich aber grün-weiß bevorzugt.