Von Ina Schulze

Bremen ist das kleinste Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland und ein sogenannter Stadtstaat. Das dürfte jeder Bremer wissen, egal ob alteingesessen oder zugezogen. Auch die Bremer Stadtmusikanten und der Roland sind so bekannt wie die Tatsache, dass Bremen an der Weser liegt und Werder im Weserstadion beheimatet ist.

Doch es gibt auch Fakten, die nicht sofort mit Bremen in Verbindung gebracht werden. Wussten Sie, dass Robinson Crusoe Sohn eines Bremer Kaufmanns war? Dass es in Bremen Deutschlands ältestes Programmkino gibt? Und dass der Roland gar nicht so einzigartig ist, wie vermutet, und dass auch der Name mehrfach auf der Welt vorkommt?

In unserer Bildergalerie haben wir solche und weitere Fakten über das kleinste Bundesland zusammengestellt, die Sie so sicherlich noch nicht kannten.