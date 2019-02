Foto: China Hopson





Last but not least: Bremer haben den Weitblick. Okay, dafür ist es hilfreich, den Standpunkt in der Vertikale etwas in die Höhe zu verlagern. Aber man muss keinen Kirchturm erklimmen, sondern nur etwas raus aus der Stadt - dann kann man auch auf dem Boden der Tatsachen bis zum Horizont blicken; die norddeutsche Tiefebene macht's möglich.