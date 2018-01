Bremen nach dem Zweiten Weltkrieg im Mai 1945: Große Teile der Stadt liegen in Trümmern, ein beispielloser Wiederaufbau beginnt. Unsere Bildergalerie zeigt Impressionen aus diesem besonderen Abschnitt der bremischen Geschichte von 1945 bis 1969. Impressionen, wie an der zerstörten Kaiserbrücke über die Weser improvisiert wurde, wie 1947 in den Ruinen Wahlkampf gemacht wurde, wie sich die Obernstraße erneut zur Hauptgeschäftsstraße in der Innenstadt entwickelte und wie es im Schnoor in den 1950-er Jahren aussah, warum das Rathaus 1964 fast eingestürzt wäre - um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Fotos stammen aus der Buchreihe "Geschichte der Freien Hansestadt Bremen", die im Verlag Edition Temmen erschienen ist.