Wer es nicht unbedingt sonniger als in Bremen braucht, ist vielleicht in Amsterdam gut aufgehoben. In der niederländischen Hauptstadt lässt sich jede Menge erleben. Außerdem ist der Flughafen ein großer Knotenpunkt für den internationalen Luftverkehr.

Wer gerne in das schöne Antalya in der Türkei fliegen will, kann dies ebenfalls von Bremen aus tun. Warm genug ist es auch: Im November herrschen dort immer noch Temperaturen um die 20 Grad Celsius.

Foto: imago Kultur, Shopping, Party und Strand - fast alles, was das Herz begehrt, befindet sich in Barcelona. Und das zieht reichlich Touristen an: rund acht Millionen waren es 2014. Angeflogen wird der Flughafen Barcelona-Girona, von dem es mit einem Schnellzug in die katalnische Metropole geht.

Als einzige Metropole liegt Istanbul auf zwei Kontintenten. Der eine Teil liegt in Europa, der andere in Asien. Die Sicherheitslage in der Türkei ist bedenklich. Anfliegen kann man die Bosporus-Metropole Istanbul von Bremen aus mit Turkish Airlines.

Jürgen Drews ist der selbsternannte König von Mallorca. Am Ballermann erfreut er seine Fans mit Songs wie "Ein Bett im Kornfeld" oder "Ich bau dir ein Schloß". Die Baleareninsel hat aber weitaus mehr zu bieten als nur Ballermann. Zum Beispiel 180 Strände, von puderzuckrigen Sandstränden bis zu einsamen Felsbuchten. Aber auch die Berglandschaften laden im Winter zu Erkundungen ein. Mallorca ist das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Gleich drei Fluggesellschaften steuern Die Insel im Winter von Bremen aus an, auch wenn es dann am Ballermann eher ruhig ist.

Foto: dpa Sie sind Fan von Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf? Dann werden Sie in Stockholm glücklich - übrigens auch, wenn Sie kein Fan der beiden erstgenannten sind. Aber in der finnischen Metropole gibt es gleich zwei Museen, die sich mit Astrid Lindgren beschäftigen. Aber auch der Boulevard Strandvägen eignet sich herrlich zum Flanieren und Bummeln direkt am Wasser.

