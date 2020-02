Badeurlaub in Griechenland oder der Türkei oder doch ein Trip nach Polen, Schweden oder in die Niederlande? Von Bremen aus steuern verschiedene Fluggesellschaften zahlreiche Ziele an, darunter beliebte Baderegionen in Spanien, Griechenland und der Türkei.

Aber natürlich stehen auf dem Bremer Sommerflugplan 2020 nicht nur Sonnenziele, sondern auch Metropolen in Deutschland wie Frankfurt und München und dem europäischen Ausland wie Amsterdam, London, Paris und Vilnius. Die meteorologischen Bedingungen sind dort zwar nicht unbedingt viel besser als in der Hansestadt – mit einem Flug ab dem Flughafen Bremen lassen sich diese Ziele aber schnell erkunden.

In unserer Fotogalerie stellen wir die Destinationen des Sommerflugplans 2020 vor. Der Plan gilt ab dem 29. März, einige der Ziele werden jedoch erst im Laufe des Jahres angeflogen.