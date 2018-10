Dem Winter die kalte Schulter zeigen. Der Winterflugplan des Bremer Flughafen, der am 28. Oktober startet, macht es möglich. 22 Reiseziele stehen zur Auswahl, die Urlauber bequem ohne Zwischenstopp erreichen. Mit dabei sind Sonnenziele wie Mallorca und Gran Canaria. Der Winter ist auch wunderbar geeignet für eine Städtereise. Dies ist mit dem Winterflugplan problemlos möglich. Destinationen wie Sharm el-Sheikh in Ägypten oder Wien werden im kommenden Winter nicht wie im Vorjahr angeflogen, dafür haben es andere Reiseziele in den Flugplan geschafft. Darunter ist eine Millionenstadt. Welche das ist, und alle anderen Flugverbindungen, zeigen wir Ihnen in unserer Fotogalerie.