Dem Winter die kalte Schulter zeigen. Der Winterflugplan des Bremer Flughafens, der am 27. Oktober startete, macht es möglich. 29 Reiseziele stehen zur Auswahl, die Urlauber bequem ohne Zwischenstopp erreichen. Mit dabei sind Sonnenziele wie Mallorca und Gran Canaria. Für einige Verbindungen bieten Fluglinien Billigflüge an, die Passagiere an ihr Ziel bringen.

Der Winter ist auch wunderbar geeignet für eine Städtereise. Dies ist mit Flugzielen ab Bremen im Winter problemlos möglich. Destinationen wie Sharm el-Sheikh in Ägypten oder Stockholm werden in diesem Winter nicht wie im Vorjahr angeflogen, dafür haben es andere Direktflüge ab Bremen in den Flugplan geschafft. Darunter ist auch eine Millionenstadt. Welche das ist, und alle anderen Flugverbindungen, zeigen wir Ihnen in unserer Fotogalerie. Der Flugplan mit den Flügen ab Bremen ist bis März gültig, danach stellt der Flughafen wieder auf den Sommerflugplan um.

Im vergangenen Winter kam es zu Änderungen im Flugbetrieb, die durch die Insolvenz der Fluglinie Germania hervorgerufen worden sind. Im Februar wurde bekannt, dass sämtliche Verbindungen der Linie ab Bremen ausfallen.