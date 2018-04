Foto: Frank Thomas Koch





In der City einen Film in einem Lichtspielhaus sehen. Das war gleich in mehreren Kinos möglich in der Prä-Cineplex-Zeit. Zum Beispiel in den "Stern Lichtspielen" an der Carl-Ronning-Straße. Die Zeit der großen Kinocenter wurde dann allerdings vorweg genommen, als das Stern-Kino Mitte der 70er-Jahre um mehrere kleine Säle erweitert wurde. Der große Saal mit Balkon blieb neben diesen "Schachtelkinos" zum Glück erhalten. Im April 1998 wurde das Stern-Lichtspielhaus geschlossen und im August 2006 abgerissen. Unser Foto wurde kurz vorher aufgenommen.