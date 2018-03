Das Emma am See befindet sich mitten im Bürgerpark und bietet an Sonn- und Feiertagen ab zehn Uhr ein umfangreiches Brunch-Buffet mit saisonalen Produkten, Hauptgängen und Nachtisch an. Kinder bis 14 Jahre zahlen einen Euro pro Lebensjahr.

So finden Sie Emma am See: Die genaue Adresse ist Bürgerpark 1.



Quelle: Frank Thomas Koch