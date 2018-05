Foto: Frank Thomas Koch





MITTE: Ein Mittagessen in familiärer Atmosphäre gibt es in der Kleinen Braterei im Schnoor: Als Gast hat man nahezu den Eindruck, sich in einem Wohnzimmer zu befinden, so ungezwungen gibt sich das Personal. Mittags hat das Lokal so einiges zu bieten: Knipp mit Bratkartoffeln oder Seelachsfilet sowie Schweineschnitzel, Matjes und Labskaus. Außerdem Kartoffelwaffeln, eine Spezialität des Hauses. Wahlweise mit Knipp, Lachs, Matjes, Frischkäse oder anderen Zutaten.

Die kleine Braterei im Schnoor, Am Landherrnamt 5, 28195 Bremen.