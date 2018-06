Foto: BO, Beats & Burger





Rolf Prange mag besonders gerne die Burger bei BO Beats & Burger in Asendorf. Die Besonderheit dieses Ladens ist laut Inhaber Jochen Noltemeier, dass er Produkte von Erzeugern aus der Region bezieht, zum Teil auch bio, mit Fleisch, vegetarisch oder sogar vegan. Aus den Produkten wird täglich alles frisch zubereitet. Das Rindfleisch wird von Rindern aus dem Nachbarort bezogen und täglich frisch bei Schlachterei Wolters gewolft. Der Käse kommt von der Hofkäserei Bunkemühler, die nur wenige Kilometer entfernt ist. Salat, Kartoffeln für die Pommes und sonstiges Gemüse beziehen die Besitzer beim Biohof Meyer-Toms in Schwarme, und die Buns werden von der Bäckerei Uhde in Hoya extra für den Laden gebacken. Und es gibt noch viele andere Erzeuger aus der unmittelbaren Nähe, die BO Beats & Burger regelmäßig beliefern. Neben Burgern gibt es auch täglich wechselnde Mittagstische.

BO Beats & Burger, Alte Heerstraße 35, 27330 Asendorf.