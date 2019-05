Foto: Walter Gerbracht





Afrikanisch

Seine Gäste einen Abend lang in eine fremde Welt entführen will das Restaurant Kamayan. Der Name stammt aus dem Philippinischen und bedeutet „mit den Händen essen“. Genau das erwartet die Besucher des Restaurants auch am Hulsberg: In stimmungsvollem Ambiente werden Speisen aus Afrika und Asien an niedrigen Tischen mit der Hand verzehrt.

Restaurant Kamayan, Am Hulsberg 1, 28205 Bremen