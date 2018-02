Wenn mittags der Magen knurrt, freut man sich über ein leckeres Essen. In Bremen gibt es viele Lokale, die zum Mittagstisch laden. Wer wenig Zeit hat und ein schnelles "Business-Lunch" sucht, wird ebenso fündig wie alle, die sich mittags Zeit für ein stilvolles Mahl nehmen wollen oder können.

Die Auswahl der angebotenen Speisen ist ebenso breit gefächert. Sie mögen die bürgerlich-deutsche Küche? Kein Problem. Natürlich gibt es in Bremen auch mittags italienische, spanische, griechische, chinesische sowie vegetarische Mittagstische. In unserer Bildergalerie stellen wir eine Auswahl an Lokalen vor, die bei aller Vielfältigkeit eines gemeinsam haben - man kann satt werden.