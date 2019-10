Foto: Klaus Sander





In manchen Bremer Familien können die Nachfahren listig behaupten, der Vorfahr habe schon 1913 ein Auto gefahren. Beweis: ein vergilbtes Foto. Doch wir verraten etwas: Man konnte sich in dieser imposanten Pose am Fotografenstand auf dem Grünenkamp (Neustadt) im Jahr 1978 zur Freimarktszeit ablichten lassen.