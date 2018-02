Von Marco Reinke

Der Bremer Hauptbahnhof ist eines der schönsten alten Gebäude in der Stadt. Seit mehr als 125 Jahren ist er ortsbildprägend. Schon vor 1900 gab es einen Bahnhof in Bremen - an der Bahnstrecke Bremen-Wunstorf. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Verbindungen hinzu.

Unsere Fotostrecke zeigt Impressionen aus der Historie des Bremer Hauptbahnhofes. Darunter Eindrücke vom Umbau des Gebäudes und Fotos aus der Vogelperspektive. Wie sah es im Eingangsbereich vor Jahrzehnten aus? Wann wurde die Passage zur Bürgerweide hin errrichtet? Auch diese Fragen beantwortet die Fotostrecke. Wir erinnern zudem an einen schrecklichen Moment: das Bombenattentat, das den Bahnhof 1974 erschütterte.