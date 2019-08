Foto: Werner Fischer Auch schon im Jahr 1959 waren Derbys gegen den Hamburger SV ein echter Zuschauermagnet. Obwohl das Weserstadion an diesem Tag mit 30.000 Zuschauern ausverkauft war, wollten noch mehr Fans das Spiel mitverfolgen. Die wagemutigen Menschen kletterten einfach auf die Bäume hinter den Tribünen und hatten so ein wirklich gute Aussicht auf das Spielgeschehen.

Foto: Otto Lohrisch-Achilles So präsentierte sich das Weserstadion im Sommer 1965 nach Werders überraschender Meisterschaft in der zweiten Bundesliga-Spielzeit. Das Stadion fasste nun 7.000 Zuschauer mehr als vor dem Umbau und war eine würdige Spielstätte für einen amtierenden deutschen Meister.

Foto: Jochen Stoss Im Winter 1979 versank das Weserstadion im Schnee. Es kam zu Spielausfällen in der Bundesliga, denn an Fußball-Spielen war bei diesen Platzverhältnissen nicht zu denken. Eine Rasenheizung, die den Schnee zum Schmelzen bringt, gab es damals noch nicht im Stadion.

Foto: Jochen Stoss Ende der Achtziger stand Werder bei seinen Fans hoch im Kurs und da wurde sich auch gerne mal länger angestellt, um eine Karte für das Weserstadion zu ergattern. Weder die Kälte noch der Regen störten die Fans an diesem regnerischen Novembertag 1989 und so gab sehr lange Warteschlangen vor den Kassenhäuschen vor dem Stadion.

Foto: Jochen Stoss In der Sommerpause 1990 wurde die alte Südtribüne dem Erdboden gleich gemacht, um Platz für einen modernen Neubau mit Logenplätzen zu schaffen. Die neue Tribüne bot dann fast doppelt so viele Sitzplätze wie die alte Südgerade.

Foto: Jochen Stoss Im Sommer 1991 hatte Kranführer Norbert Heinze einen guten Überblick über die Baustelle Weserstadion. Es war aber natürlich auch ein echter Hitzearbeitsplatz in diesen Sommertagen in Bremen.

Foto: Jochen Stoss Es gab hohen Besuch in den neuen Logen im Weserstadion im Jahr 1993. Rudi Carrell kam im Stadion vorbei, um sich ein Bild von der neuen tollen Sicht im Stadion zu machen. In diesem jahr holte Werder mit Otto Rehagel seinen dritten deutschen Meistertitel.

