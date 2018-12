Foto: Facebook / Haus am Walde





Eine Wanderung durch den Bürgerpark bietet sich an bei einer Kohlfahrt zum Haus am Walde. Von Mitte Januar bis Anfang März gibt es hier Partys im Zeichen des grünen Gemüses und der deftigen Beilagen. Die DJs Holger und Andreas machen Musik. Neben "All In"-Arrangements bietet das Haus am Walde auch einige Termine an, bei denen die Getränke einzeln abgerechnet werden. Nähere Informationen gibt es hier.