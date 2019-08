Mojito, Caipirinha, Sex on the Beach und Tequila Sunrise: Gute Cocktails brauchen nicht nur die richtigen Zutaten, sondern auch eine richtige Zubereitung.

Gut, dass es viele Lokale in Bremen gibt, in denen beides zum perfekten Genuss zusammenkommt. Unsere Bildergalerie stellt Cocktailbars in Bremen unter anderem im Viertel, in der Neustadt und an der Schlachte vor, in denen man etwas vom Mixen versteht und wo - auch vergünstigt in der Happy Hour - viele leckere Cocktail-Kreationen genossen werden können. Mit und ohne Alkohol.

Die Bars in Bremen stechen nicht nur durch ihre trendige Dekoration heraus, sondern legen in den Lounges auch viel wert auf Sitzkomfort. Das macht es den Besuchern einfach, einen gemütlichen Abend in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Sie kennen noch eine Cocktailbar in Bremen, die in unserer Auflistung fehlt? Dann schicken Sie uns Ihren Vorschlag an onlineredaktion@weser-kurier.de.