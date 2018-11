Schwarz wie die Nacht, mit Milch und Zucker, als Espresso, Latte Macchiato oder mit Sirup aromatisiert - es gibt viele Möglichkeiten, Kaffee zu genießen. Und so hat auch fast jedes Café in Bremen auch seine Besonderheit.

Da gibt es Traditionshäuser, in denen der Begriff "Kaffesieren" noch so mit Leben gefüllt ist wie einst zu Omas Zeiten. Das koffeinhaltige Heißgetränk kann man aber in Bremen auch in ganz moderner Umgebung zu sich nehmen. Oder auf spanische, italienische, portugiesische Art - sowie im Stil der 50er-Jahre.

In unserer Bildergalerie stellen wir eine Auswahl solcher Oasen zum "Kaffeesieren" vor. Ob im Viertel, an der Weser oder in der Innenstadt - hier finden Sie guten Kaffee in Bremen. Beim einen oder anderen Café runden leckere Kuchen und Torten das Angebot ab.