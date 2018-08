1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Gestresste Menschen sollten sich regelmäßig unter eine Linde setzen, empfiehlt Birgitta Looden. Das wirke beruhigend. Auch Tee aus Lindenblüten habe eine entspannende Wirkung: Er hilft gegen Fieber und bei Rheuma.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Sirup, Gelee, Saft – aus den weißen Holunderblüten und den schwarzen Beeren lässt sich so einiges machen. "Nicht umsonst heißt es in einem Sprichwort, ‚vor dem Holunder sollst du den Hut ziehen'", sagt Birgitta Looden, Biologin und Naturführerin. Die Beeren enthalten viel Vitamin C, stärken das Immunsystem, schützen gegen Rheuma und stärken die Nerven. Vor dem Verzehr müssen sie gekocht werden, sonst sind sie unverträglich. Bei Stirnhöhlenentzündung und Heuschnupfen empfehlen sich die Blüten.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Das Gänseblümchen ist nicht nur auf der Wiese schön anzusehen, sondern macht sich auch gut in einem Sommersalat oder auf Gemüse. Es bringt unseren Motor, den Stoffwechsel in Schwung, wirkt verdauungsfördernd und hustenlindernd. Alles, was oberhalb der Erde wachse, sei von der immergrünen Pflanze essbar, erklärt Birgitta Looden. Man könne sie roh oder auch gekocht essen – beispielsweise als Suppe.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



"Der Breitwegerich steht immer dort, wo viele Menschen drauftreten", sagt Birgitta Looden. Dort suche er sich seine ökologische Nische. "Wenn man das Gefühl hat, man bekommt eine Blase, kann man ihn einfach zerdrücken und in den Schuh legen", rät die Biologin. Er lasse sich aber auch roh oder im Salat essen, oder zu Tee verarbeiten. Der hilft gegen Husten und Heiserkeit.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Der Breitwegerich ist übrigens gut anhand seiner Blattnerven erkennbar, diese verlaufen parallel. (siehe Bild)

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Das Mädesüß oder Wiesenkönigin wird auch als Wiesen-Aspirin bezeichnet, helfen die in ihr enthaltenen Stoffe auch gegen Kopfschmerzen. Geruch und Geschmack der weißen Blüten sind mandelartig, darum eignen sich die Blüten der Wiesenkönigin gut, um Getränke, zum Beispiel Sekt, oder Süßspeisen zu aromatisieren. Die Pflanze wächst am Wasser – „sie braucht nasse Füße“, erklärt Birgitta Looden und weist darauf hin, dass die Wiesenkönigin mit giftigen weißen Doldenblütlern verwechselt werden könnte.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Der Blutweiderich blüht leuchtend lila und ist komplett verwendbar. Er hat blutstillende Eigenschaften und helfe sowohl bei einer starken Periodenblutung als auch bei Nasenbluten, sagt Birgitta Looden. Bei Nasenbluten müsse man einfach ein paar Blätter in die Nase stopfen. Außerdem hilft die Pflanze gegen Durchfall.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Neben Pfefferminze lässt sich in Bremen auch Wasserminze finden. Birgitta Looden rät jedoch davon ab, sie in der Natur zu pflücken: „Es gibt eine giftige Minze, die Poleiminze und die lassen sich nur sehr schwer von den essbaren unterscheiden“, warnt sie. Ob giftig oder nicht – Minze eignet sich hervorragend, um damit Duftkissen zu befüllen. Ihr Duft ist beruhigend und klärend, entspannt den ganzen Körper und erfrischt Geist und Seele.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Brennnessel können beim Berühren wie der Name schon sagt ordentlich brennen. Doch was viele nicht wissen: Brennnesseln können auch gegessen werden. Dabei schmecken sie nicht nur gut, enthalten viele Mineralstoffe und deutlich mehr Vitamine als ein Kopfsalat, sondern sie wirken auch unter anderem positiv auf die Prostata und sollen gegen Haarausfall helfen. Die kleinen kugelförmigen Samen können direkt vom Busch gepflückt und gegessen werden oder zu Suppe, Salat oder grünen Smoothies verarbeitet werden. Die Blätter verlieren ihre brennende Eigenschaft, wenn die kleinen Härchen zerdrückt oder abgekocht werden. Darüber hinaus können Brennnesseln gut als Dünger verwendet werden.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



In früheren Zeiten wurde Giersch angepflanzt, heute ist er für viele der "Gärtnertod", informiert Birgitta Looden, "weil er unverwüstliches Unkraut ist, das sich großflächig ausbreitet." Die Pflanze ist das älteste bekannte Wildgemüse - aus ihr lassen sich unter anderem Pesto oder Salate machen. Die Pflanze entsäuere den Körper und helfe gegen Fußgicht, so Looden.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Beifuß wird gern als Gewürzpflanze verwendet. Es handelt sich um das klassische Gänsebratengewürz. Als Heilpflanze wirkt er positiv auf Menstruationsbeschwerden oder Brustentzündungen und unterstützt die Verdauung. Die ätherischen Öle werden auch in Bettkissen bei Nervosität und Schlafstörungen verwendet. Den Namen Beifuß hat die Pflanze übrigens, weil die Römer sie am Fuß trugen, um sich vor Müdigkeit zu schützen. "Nur so konnten sie so weit wandern", klärt Birgitta Looden auf.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Der Gundermann eignet sich gut zum Würzen: "Wenn man ihn ins Essen macht, ist es leichter verdaulich", erklärt Birgitta Looden. Er enthalte viele Bitterstoffe. Außerdem wird er bei Erschöpfung als Tee eingesetzt.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Wer Pestos und Soßen mit einer leichten Knoblauchnote versehen möchte, kann dies mit Knoblauchsrauke aus der Natur tun. Sie enthält dieselben Stoffe wie eine Zehe und kann im Frühjahr sowie ausschließlich roh verwendet werden. Die Rauke hilft gegen Verkalkung und Verengung der Blutgefäße, wirkt blutdrucksenkend und – reinigend.

1 / 19 Foto: Ina Schulze



Nicht nur Bienen mögen Löwenzahn sehr gerne, auch dem Menschen tut er gut. Blätter und Blüten lassen sich als Salat essen, alternativ kann man Blüten und Knospen auch in Butter anbraten und sie auf ein Käsebrot legen. Die Bitterstoffe der Pflanze sind verdauungsfördernd und haben eine reinigende Kraft.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



"Der Ginkgo-Baum hat schon die Dinosaurier kommen und gehen sehen", sagt Birgitta Looden. Er rege die Durchblutung des Gehirns an, wirke gegen das Vergessen und verlangsame die Altersvergesslichkeit. Sie empfiehlt die Einnahme der Blätter als Tee.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Weißdorn hilft in der Kosmetik bei empfindlicher Haut. Blüten und Blätter entfalten ihre heilende Wirkung als Tee und kräftigen das Herz. Diese Heilpflanze ist das einzige Herzmittel, das man ohne Absprache mit dem Arzt einsetzen kann, weil es keine Nebenwirkungen hat. Eine längere Anwendung soll auch gegen Angst und Beklemmung helfen.

1 / 19 Foto: Vanessa Ranft



Schafsgarbe ist mit Kamille zu vergleichen: Sie bringt Harmonie in den oberen Bauchraum und kräftigt das Gefäßsystem zum Beispiel gegen Krampfadern. Im lateinischen Namen der Pflanze steckt das Wort Achilles. Der Held des trojanischen Krieges soll die Pflanze bei schlecht heilenden Wunden eingesetzt haben.