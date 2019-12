Foto: dpa





An den Weihnachtsfeiertagen gibt es häufig Drei-Gänge-Menüs. Wer während der Feiertage auf überschüssige Kalorien verzichten will, sollte nicht unbedingt nachnehmen. Nehmen Sie lieber großzügig Gemüse und Salat. Und aufgepasst: Gerade die Saucen haben es in sich. Verlassen Sie sich auf ihr Bauchgefühl: Essen Sie nur so lange, bis Sie satt sind.