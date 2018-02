So haben Sie Bremen noch nie gesehen! In dieser Fotostrecke reisen wir mit Ihnen in die Jahre 1900 bis 1945 und zeigen Bilder aus den Privatarchiven unserer Leserinnen und Leser, die auch im Magazin „Mein Bremen“ zu sehen sind.

Freuen Sie sich auf Impressionen aus dem Fehrfeld im Ostertor (lange bevor diese Straße von Kneipen und Nachtschwärmern dominiert wurde), von der alten Teerhof-Bebauung, von der historischen Schlachte und vom Anbaden in "Bad Lankenau, um nur einige Motive aus dem Bremen vor und zwischen den Weltkriegen zu nennen.