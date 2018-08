Bremen ist eine Stadt am Fluss, die Weser eine wichtige Lebensader der Hansestadt. Und so spielt dieser Strom im Alltagsbild Bremens eine wichtige Rolle. Hafen, Schlachte und natürlich Osterdeich und Weserpromenade sind nur einige Orte, an denen die Weser für besonderes Flair sorgt.

Da liegt es nahe, auch mal die Perspektive vom Wasser aus einzunehmen. Für diese Bildergalerie sind unsere Fotografen mit dem Boot viel unterwegs gewesen, um einzufangen, wie Bremen von der Weser aus wirkt.

Entstanden sind Ansichten der Altstadt, des Weserstadions, Impressionen vom Hafengeschehen, von der Überseestadt und vom Alltag am und auf der Weser. Kommen Sie im übertragenden Sinne an Bord und genießen Sie auf unserer fotografischen Rundfahrt Bremen von der Weser aus.