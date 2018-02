Von Maria Sandig

Bremen ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Jeder der 23 Stadtteile hat ein anderes Flair. Ist es hier eher turbulent und sehr städtisch, ist es dort bereits ländlich. So verschieden wie die Stadtteile sind, so verschieden ist auch ihr Ruf. Doch Ruf und Realität müssen nicht unbedingt übereinstimmen. Denn jeder Stadttteil hat seinen ganz eigenen Charme, und trotz auch der einen oder anderen nicht so schönen Ecke lohnt es sich, jene Teile zu erkunden, die in der Summe Bremen (und gefühlt noch etwas mehr) bilden. In unserer Bildergalerie nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug zu den schönen Orten an der Weser.