Den Domshof, das Finanzamt und die Brill-Kreuzung kennt jeder Bremer - aber wie sieht's darunter aus? In unserer Bildergalerie unternehmen wir einen Ausflug in die Unterwelt der Stadt.

Zu entdecken gibt es nicht nur einen Bunker unter dem Domshof, sondern auch eine unterirdische Straße und eine Schaltzentrale in der Tiefe, die an Fritz Langs Film "Metropolis" erinnert. Folgen Sie uns in die Tiefe.