Von Ina Schulze

Wo kann man in Bremen gut essen gehen? Wir haben uns einmal in der Redaktion umgehört, wo die Kolleginnen und Kollegen gerne speisen. Daraus entstanden ist diese Fotostrecke mit den besten Restaurants in Bremen - nach Meinung der Redaktion, selbstverständlich.

Französisch, Italienisch, Japanisch oder Griechisch - bei der vielfältigen Bremer Gastronomie ist fast alles dabei. Lassen Sie sich inspirieren!