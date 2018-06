Foto: Ina Schulze





Die Bremer sind der Gräfin Emma noch bis heute zu großem Dank verpflichtet. Denn der Sage nach schenkte sie den Bremern im Jahr 1032 die Bürgerweide. Bei einem Besuch mit ihrem Schwager Benno von Sachsen wollte sie so viel Land an die Bremer abgegeben, wie "ein Mann in einer Stunde umgehen“ könne. Benno, der als Erbe seine Felle davon schwimmen sah, ließ sich verärgert zu der Bemerkung hinreißen, dass sie die Frist doch am besten gleich auf einen Tag verlängern solle. Den Zynismus überhörte die Gräfin und war einverstanden.

Benno suchte sich als Landvermesser einen gehbehinderten Bettler aus. Zwischen den Füßen des Rolands befindet sich das Gesicht des sogenannten Krüppels. Er umrundete das heutige Gebiet vom Hauptbahnhof über die Bürgerweide, den Bürgerpark und den Stadtwald. Tatsächlich ist die Umrundung und Schenkung des besagten Krüppels nicht nachzuweisen.