Bürgermeister Wilhelm Kaisen am 23. Dezember 1945 auf dem Balkon des Rathauses. Im Hintergrund steht der britische General Vaughan. (erschienen im WESER-KURIER am 23.12.1978)

1947: Bürgermeister Wilhelm Kaisen bei der Wiedereinweihung der im Krieg zerbombten Großen Weserbrücke, die nach seinem Tode den Namen Wilhelm-Kaisen-Brücke erhielt. (erschienen im WESER-KURIER am 29.11.1947)

Anpacken - das war Kaisens Devise. Als Bremen nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern lag, nahm er einen Hammer in die Hand, um Steine zu klopfen und zu putzen. (erschienen in den Bremer Nachrichten am 24.06.1967)

Reichbeschenkter Bürgermeister: Zum 65. Geburtstag hat Wilhem Kaisen Kartoffelsäcke für die neue Ernte geschenkt bekommen. (erschienen im WESER-KURIER am 24.05.1952)

Wilhelm Kaisen und eine unbekannte Frau

Ein Foto aus dem Jahr 1949: Auf der Siedlerstelle von Kaisen gab es noch keinen Trecker. Ein Ochse, später „Theodor" genannt, war das Zugtier für die Feldarbeit. (erschienen im WESER-KURIER 07.08.1965)

Am 24.04. 1950: Wilhelm Kaisen und Dr. Karl Carstens, damals Bremens Vertreter in Bonn, treffen in New York ein, um über Erleichterungen für den deutschen Schiffbau zu verhandeln. (erschienen im WESER-KURIER am 22.05.1987)

1952: Bundespräsident Professor Dr. Theodor Heuss besucht den erkrankten Wilhelm Kaisen in Borgfeld. (erschienen im WESER-KURIER am 09.02.1952)

1952: Bundespräsident Professor Dr. Theodor Heuss besucht den erkrankten Wilhelm Kaisen in Borgfeld.

Der Bremer Senatspräsident Wilhelm Kaisen (links) ehrte am Donnerstag in der Aula der Hamburger Volksschule Alsterdorferstraße 420, die er als Knabe acht Jahre lang besucht hat, im Rahmen einer Wiedersehensfeier ehemaliger Schüler dieser Anstalt mit seinen früheren Schulkameraden, seinen ehemaligen Klassenlehrer August Wachmann. (erschienen im WESER-KURIER am 03.11.1950)

Das Foto vom 04.12.1954 zeigt den ehemaligen Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen auf seiner Siedlerstelle in Borgfeld beim Salatanbau.

Wilhelm Kaisen mit Maurerkelle (rechts) hilft auf der Baustelle in Borgfeld. Das Kaisen-Haus am Rethfeldsfleet in Borgfeld: Menschen und Vieh lebten hier unter einem Dach, bis in den fünfziger Jahren das Stallgebäude links entstand. Den Grund und Boden erwarb Kaisen 1933 mit Hilfe eines verbilligten Baudarlehens, und die Siedlerhöfe entstanden auf Land, das einst dem Kolonialkaufmann Lüderitz gehört hatte. „Meine Stelle war die letzte, die deshalb freigeblieben war, weil sie versumpft und verwahrlost war", erzählte Kaisen später.

Der Bundespräsident an Bord der „Anton Dohrn": Das neue Fischerei-Forschungsschiff „Anton Dohrn" stach von Bremerhaven aus bei strahlendem Sonnenschein zu seiner ersten Fahrt in See, mit der es in Dienst gestellt wurde. An Bord befanden sich der Bundespräsident Professor Heuss, der auf unserem Bild mit Bremens Bürgermeister Kaisen (ganz links mit Pudelmütze) und Mitgliedern der Familie Dohrn spricht. (erschienen im WESER-KURIER am 04.03.1955)

Schaffermahl 1961: Der Bundestagspräsident Gerstenmaier und Bürgermeister Wilhelm Kaisen trinken aus den Silber-Humpen. (erschienen im WESER-KURIER am 11.02.1961)

Bürgermeister Kaisen trinkt an Bord der „Bremen" mit seiner Frau einen Begrüßungsschluck. Links Senator Eggers. (erschienen im WESER-KURIER am 24.10.1962)

Der frühere Bürgermeister Wilhelm Kaisen (hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1965 mit Zigarre) war ein wunderbarer Mensch, findet unser Leser Gustav Riemeier. (erschienen im WESER-KURIER am 06.05.1998)

Das Foto zeigt den ehemaligen Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen (rechts) am 06.08.1965 in Borgfeld auf einem Trecker.

Wilhelm Kaisen in seinem Borgfelder Viehstall: Ein Foto, das zum 85. Geburtstag in unserer Zeitung erschien. Mit Reisigbesen im Kuhstall. (erschienen im WESER-KURIER am 20.05.1972)

In der rechten Hand die Hacke, in der linken die Zigarre - der alte Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen auf seinem Hof in Borgfeld. (erschienen im WESER-KURIER am 22.05.1987)

Aufnahme vom 25.09.1962: Wilhelm Kaisen bei einer Hafenrundfahrt in New York während seiner "Goodwill-Reise" durch die USA. Links der Direktor der Hafendockanlagen, Lyle King, in der Mitte Louis Zwartverwer, der stellvertretende Geschäftsführer des europäischen Handelförderungsbüros der New Yorker Hafenbehörde in Zürich. Die Rundreise der Bremer Regierungs- und Wirtschaftsdelegation unter Führung von Bürgermeister Wilhelm Kaisen nähert sich ihrem Ende. Die Abordnung trifft am Sonntag wieder in New York ein, wo sie an Bord der „Bremen" geht. Das Schiff soll am 23. Oktober Bremerhaven erreichen. Während des vierwöchigen Aufenthaltes besuchten die Mitglieder der Abordnung elf der größten Städte im Osten, Süden und Nordosten der Staaten. Bei den Besuchen sprach man mit maßgeblichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verkehr. Die Delegation ist zur Zeit in Detroit, besucht morgen Buffalo und fährt am Sonnabend nach Boston. (erschienen im WESER-KURIER am 11.10.1962)

Altbürgermeister Wilhelm Kaisen (links) feiert seinen 85. Geburtstag. Es gratulieren Bürgermeister Hans Koschnick (rechts) und Bundeskanzler Helmut Schmidt (Mitte hinten). (erschienen in den Bremer Nachrichten am 23.05.1972)

Altbürgermeister Wilhelm Kaisen in seinem Gewächshaus in Borgfeld. Bei der Gartenarbeit trug er gern seine früheren "Senatshosen" auf, da der Stoff, wie er sagte, "nicht totzukriegen" sei. (erschienen in den Bremer Nachrichten am 22.05.1987)