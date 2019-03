Wasser ist die Grundlage für das Leben auf der Erde. Unser Planet wird nicht ohne Grund der "Blaue Planet" genannt: Insgesamt 71 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt.

Durch die wachsende Industrie und die sich ausweitende Globalisierung kommt es dazu, dass immer mehr Wasser verbraucht wird. Nicht unschuldig ist auch der Klimawandel, der sich auf den gesamten Planeten auswirkt. Diese Gründe und der stetige Anstieg der Weltbevölkerung führen dazu, dass es auf der Erde zu einem Wassermangel kommt. Doch wie viel Wasser beispielsweise bei der Produktion eines Baumwollpullovers oder einem Kilogramm Kartoffeln verbraucht wird, wissen die Wenigsten.

Nicht nur die täglichen Toilettengänge oder das mehrfache Duschen in der Woche zählen zum Wasserverbrauch eines Menschen, sondern auch das Wasser, das für die Produktion von Lebensmitteln, Textilien und Importgütern benötigt wird. Dieser Verbrauch nennt sich "virtuelles Wasser" oder auch "Wasserfußabdruck". In unserer Fotostrecke erfahren Sie, wie der tägliche Wasserverbrauch weltweit sowie in Bremen ist und in welchen Sektoren besonders viel Wasser fließt.